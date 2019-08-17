В Одессе при масштабном пожаре погибли сразу 8 человек, еще 10 ‒ пострадали

В субботу ночью, 17 августа, на улице Водопроводной в Одессе бушевал масштабный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь горела гостиница «Токио Стар».

Как передает пресс-служба ГСЧС, сообщение о возгорании в отеле поступило в дежурную часть в 1-34. К месту ЧП было направлено 13 единиц техники и 65 человек личного состава.

Сообщается, что с пожаром на площади 1000 кв. м. спасатели боролись почти 3 часа.

К сожалению, в огне погибли 8 человек, еще 10 пострадали (из них 7 вытащили из огня пожарные).

В настоящее время на месте инцидента работают медики, эксперты и правоохранители. Причины пожара выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», в России почти дотла сгорел детский лагерь. Погибли 4 ребенка.

Ранее в США произошла трагедия: в детском саду заживо сгорели малыши.