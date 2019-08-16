Стало известно имя нардепа, которому неизвестные «чеченцы» обожгли плечо экскрементами

Народным депутатом, на которого сегодня в Киевской области совершили нападение неизвестные, оказался Виталий Куприй. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

По его словам, двое парней «чеченской внешности» и одна девушка обожгли его неким баллончиком с жидкостью. «Я дрался с ними, выбито тут у меня и повреждено пиджак. У меня сейчас все печет, и рука, и все... Сейчас вызвали скорую», — рассказал депутат.

Позже Куприй опубликовал фото и видео со злоумышленниками. Он обвинил в происшедшем главного военного прокурора Анатолия Матиоса и предпринимателя Владимира Теслю.

По словам Куприя, охранникам жилого комплекса, у которого было совершено нападение, удалось выхватить у одного из нападавших сумку с документами на имя гражданина Чечни Руслана Хажмурзаева и картами российских банков.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции в Киевской области, двое неизвестных в Гостомеле забрызгали политику лицо слезоточивым газом «Терен-4» и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое именно это вещество — установит экспертиза.

Также полиция опубликовала фотографию автомобиля, на котором скрылись нападавшие.

Отметим, что на фотографиях Куприя этот же «Опель» изображен с фонарем такси на крыше.

Как сообщала «Фраза», 16 августа 2019 года СМИ сообщили о том, что в Киевской области неизвестные совершили нападение на народного депутата Украины. При этом его имя и состояние не указывалось.