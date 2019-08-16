Одесские депутаты устроили эффектное побоище в президиуме облсовета

В Одессе подрались депутаты местного областного совета. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло в процессе выборов нового председателя, который должен прийти на смену Анатолию Урбанскому, ставшему народным депутатов Украины.

Как сообщает «Думская», все началось с того, что депутат и заместитель главы областной государственной администрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и «Оппозиционного блока» в сговоре и призвал присутствующих заблокировать трибуну. Его поддержали депутаты из «Нашего края» и «Батькивщины».

Вспыхнула потасовка, у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. Когда микрофон заменили, председатель попытался возобновить сессию, но снова вспыхнула драка.

В итоге был объявлен пятиминутный перерыв, а в зал была вынуждена зайти полиция.

Позже сессия все же началась, но вскоре снова был объявлен перерыв, так как главы фракций, председатель совета и его замы ушли в другой кабинет для проведения консультаций.

По данным издания, за происходящим стоит депутат от «Батькивщины» и первый заместитель главы облсовета Олег Радковский, который якобы хочется сорвать избрание председателя, чтобы стать исполняющим его обязанности.

Отмечается, что в зале также присутствуют неизвестные «спортивной наружности».

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции «Оппоблока» Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной. Спор закончился дракой с привлечением известного боксера.

26 сентября того же года в Киевском областном совете произошла драка.

5 июня 2018 года в Тернопольском областном совете случилась драка между народным депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и представителем ВО «Свобода».