Настырным ученым удалось заснять еще одно очень редкое животное на горе Килиманджаро

Зоологи из Германии сняли на видео редчайшую антилопу, которую ученым не удавалось обнаружить много лет. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о танзанийском дукере.

Как сообщает Daily Mail, это удалось сделать благодаря 66 камерам, установленным исследователями из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана на горе Килиманджаро в Танзании.

Спустя две недели ученые проанализировали полученные записи. По словам Фридерики Гиберт, «наши видеоловушки сняли танзанийских дукеров в общей сложности 105 раз в 11 местах на высотах от 1920 до 3849 метров над уровнем моря. «Есть даже видео, где они пытаются спариваться», — добавила она.

Отметим, что помимо танзанийских дукеров, скрытые камеры ученых сняли и других редких животных, в числе которых кустарниковые свиньи, малые куду и сервалы необычного черного окраса.

Отметим, что популяция танзанийских дукеров чрезвычайно малочисленна. В связи с ночным образом жизни в густых зарослях они долго ускользали от специалистов. Первые фотографии этого млекопитающего были получены лишь в 2003 году.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года ученым впервые удалось заснять в естественной среде обитания сельдяного короля или рыбу, известную по старинным легендам как «морской змей».

В июне 2018 года илийская пищуха — крошечное млекопитающее, обнаруженное в горах Тянь-Шаня на северо-западе Китая — впервые в истории попала в объектив видеокамеры.

В начале 2019 года BBC America опубликовал кадры редчайшей особи пингвина, практически полностью окрашенной в черный цвет.

В марте того же года на территории национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике удалось снять на видео уникального розового слоненка.