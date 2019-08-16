В Киеве произошла кровавая авария – пострадали женщина и ребенок

Утром пятницы, 16 августа, на Харьковском шоссе в Киеве произошла страшная авария. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на большой скорости столкнулись машины Lanos и Volkswagen.
Как передает «Информатор», полиция выяснила, что «Lanos пытался проскочить на желтый сигнал светофора и подрезал Volkswagen».
Травмы получили пассажиры Volkswagen – женщина и мальчик. Их госпитализировали.
Оба автомобиля в результате ДТП были буквально смяты.
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Как писала «Фраза», в Киеве машина с хлебом врезалась в столб.