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В Киеве произошла кровавая авария – пострадали женщина и ребенок

В Киеве произошла кровавая авария – пострадали женщина и ребенок

Утром пятницы, 16 августа, на Харьковском шоссе в Киеве произошла страшная авария. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на большой скорости столкнулись машины Lanos и Volkswagen.

Как передает «Информатор», полиция выяснила, что «Lanos пытался проскочить на желтый сигнал светофора и подрезал Volkswagen».

Травмы получили пассажиры Volkswagen – женщина и мальчик. Их госпитализировали.

Оба автомобиля в результате ДТП были буквально смяты.

Видео:

Как писала «Фраза», в Киеве машина с хлебом врезалась в столб.

Тэги: Киев, ДТП, общество, транспорт, новости Украины

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