Трамп сравнил себя с… Элтоном Джоном

Президент США Дональд Трамп внезапно сравнил себя с британским поп-певцом Элтоном Джоном. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал у себя в «Твиттере».

Глава Белого дома с радостью сообщил, что «обогнал Элтона Джона по количеству по количеству зрителей».

Дело в том, что накануне Дональд Трамп выступал с предвыборной речью в ходе кампании-2020 в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) на стадионе SNHU Arena, и собрал там многотысячную толпу сторонников.

Отметим, что стадион может вместить более 11 тысяч человек.

Видео шоу Дональда Трампа:

Как писала «Фраза», недавно Трамп сравнил себя с Элвисом Пресли.