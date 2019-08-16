В одном из университетов США произошла стрельба: есть погибшие

Вечером четверга, 15 августа, возле кампуса государственного университета Алабамы произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами очередной бойни в США стали как минимум два человека, еще трое получили ранения.

Местная полиция сообщает, что один человек умер на месте, а второй – после госпитализации.

Уточняется, что бойня произошла в здании возле университета.

Копы продолжают поиски преступника.

Видео с места инцидента:

Как писала «Фраза», эпичная перестрелка наркоторговцев и полиции в США попала на видео.

Ранее Дональд Трамп призвал открывать новые психушки.