В одном из университетов США произошла стрельба: есть погибшие

Вечером четверга, 15 августа, возле кампуса государственного университета Алабамы произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами очередной бойни в США стали как минимум два человека, еще трое получили ранения.
Местная полиция сообщает, что один человек умер на месте, а второй – после госпитализации.
Уточняется, что бойня произошла в здании возле университета.
Копы продолжают поиски преступника.
Видео с места инцидента:
Как писала «Фраза», эпичная перестрелка наркоторговцев и полиции в США попала на видео.
Ранее Дональд Трамп призвал открывать новые психушки.