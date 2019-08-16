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В Сети появилось видео разлива стали на заводе Ахметова и Новинского

В Сети появилось видео разлива стали на заводе Ахметова и Новинского

В четверг, 15 августа, в конвертерном цехе металлургического комбината «Азовсталь» произошел самопроизвольный разлив стали. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе группы «Метинвест», в которую входит данное предприятие.

В частности, как сообщается, причиной инцидента стало самопроизвольное открытие шиберного затвора сталеразливочного ковша. Сталь была оперативно перелита в резервный ковш персоналом цеха. Жертв и пострадавших нет. На экологическую обстановку в городе данная ситуация не повлияет. Работа конвертерного цеха продолжается в штатном режиме.

В группе также заявили, что происшествие не отразится на производственных планах «Азовстали» и выполнении текущих обязательств перед потребителями.

Видео инцидента, снятое очевидцами, опубликовано на странице сообщества «Новости Мариуполя» в Facebook (в кадре присутствует ненормативная лексика).

Как сообщала «Фраза», 12 июля 2019 года на новом оборудовании в миксерном отделении «Азовстали» произошел разлив чугуна. В результате происшествия вылилось две тысячи тонн чугуна.

ПАО «Металлургический комбинат „Азовсталь“» — завод, расположенный в Мариуполе на берегу Азовского моря. Является монополистом по выпуску некоторых видов металлопроката в Украине. Входит в группу «Метинвест», основными акционерами якоторой являются компаниям «СКМ» (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, и «Смарт-холдинг», (23,76 %) Вадима Новинского.

Тэги: происшествие, сталь, Метинвест, новости Украины, Азовсталь

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