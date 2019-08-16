В Днепре эпично подрались две молодые девушки (18+)

В Днепре эпично подрались две молодые девушки. Как выяснили журналисты «Фразы», видео их схватки уже попало в интернет.
За дракой девиц наблюдали прохожие, некоторые снимали происходящее на видео.
Причина конфликта, неизвестна.
Но девушки никак не могли успокоиться: они упали на землю, принялись бить и царапать друг друга, и даже срывать одежду.
Подравшись, девушки успокоились и покинули место ЧП.
Видео драки:
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