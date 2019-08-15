В Киеве хлебный фургон смял легковушку ‒ есть жертвы

В четверг, 15 августа, на улице Богатырской в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь фургон хлебозавода на полном ходу влетел в легковой автомобиль.

Как передает «Киев Оперативный», водитель Skoda по какой-то причине остановил свое авто на дороге и в этот момент в него на большой скорости фургон марки Opel.

От сильного удара заднюю часть автомобиля Skoda сильно смяло. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, которая сидела на заднем сидении. Кроме того, были госпитализированы водитель легковушки и еще одна пассажирка.

В свою очередь водитель Opel ничего не смог объяснить, поскольку после аварии находился в шоковом состоянии. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.

Как писала «Фраза», в смертельном ДТП в Киеве погибли военные.

Ранее в центре Киева произошло необычное ДТП.