Их нравы: африканцы выпотрошили могилу своего коллеги ради униформы (18+)

Необычный инцидент произошел в кенийском поселке Эбуринде. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местные мужчины буквально выпотрошили могилу своего коллеги.

Как пишут местные СМИ, 31-летний Мартин Сикуку Алукое погиб, утонув в реке.

После того, как родственники его похоронили в служебной форме, к ним пришли представители компании, где работал покойный, и потребовали вернуть казенную собственность.

Чтобы достать униформу, рабочие разрыли могилу и сняли ее с трупа.

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Как писала «Фраза», в США полицейские посадили больного темнокожего мужчину на поводок.

Ранее сообщалось , что СNN запускает странное кабельное шоу «только для темнокожих».