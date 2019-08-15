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Появилось видео, как Конор Макгрегор ударил старика в ирландском пабе

Появилось видео, как Конор Макгрегор ударил старика в ирландском пабе

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор напал на старика. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это у него на родине в Ирландии.

Как пишет портал TMZ Sport, инцидент произошел еще 6 апреля в одном из пабов в Дублине.

Сообщается, что боец угостил посетителей своим именным виски, но один из пожилых мужчин отказался его пить. Такое поведение взбесило Конора Макгрегора, после чего он принялся донимать посетителя и даже ударил его в голову. Драку остановили его приятели.

Пострадавший мужчина написал заявление в полицию, но был ли наказан Конор Макгрегор – неизвестно.

Уже появилось видео инцидента:

Как писала «Фраза», Конор МакГрегор вляпался в сексуальный скандал.

Также боец заявил о возвращении в октагон спустя неделю после ухода.

Тэги: драка, мир, спорт, Конор МакГрегор

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