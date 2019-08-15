Чайки «подбили» самолет Москва – Симферополь. Горящий борт сел в кукурузном поле

Утром четверга, 15 августа, в Подмосковье произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут стая чаек «сбила» самолет А321 «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в аннексированный Симферополь.

Самолет вылетел из аэропорта «Жуковский».

После того как борт набрал высоту, испуганные птицы взлетели вслед за ним – некоторые попали в двигатели, после чего началось возгорание.

Экипаж самолета принял решение совершать «жесткую» посадку: загоревшийся борт сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское.

Никто не погиб, но 23 человека оказались в больницах.

Всего на борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа.

Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Местные экологи, в свою очередь, говорят, что «птицы могли выбрать взлетную полосу для отдыха во время перелета и не успеть улететь от самолета».

Как писала «Фраза», в Ливии сбит очередной украинский самолет.

Ранее в Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу.