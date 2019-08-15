Черное море в Одессе внезапно... почернело

Вода в Черном море возле одесского пляжа в Лузановке приобрела черный оттенок. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом вода имеет неприятный гнилой запах.

Как сообщает «Пушкинская», пахнет залежалыми водорослями, но самих растений при этом у берега не видно.

Несмотря на черный оттенок и гнилой запах, отдыхающие продолжают купаться в море.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2018 года Черное море в Одессе и области заволокло маслянистой пленкой ржавого цвета.

По мнению ученых, Черное море превращается в зловонное болото, в котором умирает жизнь. Это происходит из-за роста в воде уровня сероводорода.