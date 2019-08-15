Недалеко от офиса Зеленского в Киеве провалился асфальт

В самом центре Киева на улице Лютеранской, 23 в четверг, 15 августа, провалился асфальт. Как выяснили журналисты «Фразы», тут появилась огромная яма.

Как передает «Информатор», приехавшие на место ЧП коммунальщики не исключают дальнейший обвал проезжей части.

Инцидент произошел около девяти утра, когда тут уже ездили автомобили. К счастью, никто не пострадал.

Добавим, что рядом с ямой находится один из входов в Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Местные жители говорят, что тут не так давно проходил ремонт дорожного покрытия, однако о его качестве можно судить уже сейчас.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве прямо на Крещатике авто провалилось под асфальт.

Ранее на «мост Кличко» в центре Киева заехал грузовик.