Пришлось «зашивать рты»: в СБУ рассказали подробности операции по задержанию Грымчака

Операция по разоблачению и задержанию аместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака длилась больше месяца. Как выяснили журналисты «Фразы», она началась, когда подозреваемому и его помощнику Игорю Овдиенко передали первую часть взятки в размере $600 тыс.

Как сообщает «24 канал» со ссылкой на СБУ, «ти деньги фигуранты конвертировали в подконтрольных им валютных обменниках. «СБУ отслеживала эти операции, сразу же изымая деньги из обменников, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строгой тайне, руководству обменников пришлось, по выражению следователей, „зашивать рты“», — пишет издание.

Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере $480 тыс. долларов и на встречу поехал его «помощник» Овдиенко, Главный Отдел по Борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украина провели его задержание на месте передачи денег.

Служба безопасности обнародовала видео задержания Грымчака. Как видно из видео, силовики изъяли белую сумку, в которой были сложены 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах.

Между тем, как сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской горгосадминистрации, «По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США», — написал Лысенко.

По его информации, на данный момент задержанные находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.

В то же время, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства культуры, оно «не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе Киева». Как утверждают чиновники, это связано со вступлением в действие с 1 января 2019 года изменений в действующее законодательство, которое не позволяет производить соответствующие решения в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана.

«Таким образом любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры безосновательны, надуманны и не базируются ни на одной из норм права», — заключили в пресс-службе.

Как сообщала «Фраза», 14 августа 2019 года Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.