Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка

Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка

Во время заседания подготовительной депутатской группы будущей Верховной Рады произошел конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», поругались действующие нардепы Ирина Геращенко и Вадим Рабинович.

Представителю команды Петра Порошенко не понравилось, что ее оппонент разговаривает на русском языке, после чего попросила Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Ее позицию поддержал руководящий группой лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Вадим Рабинович разговаривать на украинском языке отказался, сославшись на то, что новый парламент еще не принял присягу, однако Дмитрий Разумков пообещал в будущем отключать за такое микрофон.

Как писала «Фраза», одиозный нардеп Барна учинил очередной дебош.

Ранее Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире.

Тэги: Верховная Рада Украины, русский язык, политика, украинский язык

Комментарии

Статьи

14.08.19 09:14

Фильм «Королевы криминала»: феминизм как буквальное оружие

Автор: Анастасия Лях

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
14.08.19 08:23

«Динамо» – «Брюгге»: шикарный матч с ужасным результатом

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Зачистка каналов, блокировка сайтов и монстр-Нацсовет. Что готовят у Зеленского для украинских СМИ
14.08.19 14:03

Зачистка каналов, блокировка сайтов и монстр-Нацсовет. Что готовят у Зеленского для украинских СМИ

Автор: «Страна»

Выбор редакции
«Динамо» – «Брюгге»: шикарный матч с ужасным результатом
«Динамо» – «Брюгге»: шикарный матч с ужасным результатом
«Динамо» – «Брюгге»: шикарный матч с ужасным результатом
«Динамо» – «Брюгге»: шикарный матч с ужасным результатом
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Фанаты «Динамо» ликуют. Хацкевич уволен

Фанаты «Динамо» ликуют. Хацкевич уволен
14.08.19 14:47
271
Последние новости
14.08.19 15:21

Два театра отменили выступления Пласидо Доминго после обвинений в сексуальных домогательствах
14.08.19 14:47

Фанаты «Динамо» ликуют. Хацкевич уволен
14.08.19 14:33

На Черниговщине молния за несколько часов подожгла 5 зданий
14.08.19 14:04

Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка
14.08.19 13:34

В центре Киева неадекватный водитель предлагал полицейским $3000 и угрожал Зеленским
14.08.19 13:24

«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Стало известно, кто сыграл президента
14.08.19 13:02

Синоптики рассказали, когда в Украине наконец-то спадет жара
Фото и Видео
Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка
Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка
Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка
Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка
В центре Киева неадекватный водитель предлагал полицейским $3000 и угрожал Зеленским
В центре Киева неадекватный водитель предлагал полицейским $3000 и угрожал Зеленским
«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Стало известно, кто сыграл президента
«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Стало известно, кто сыграл президента
В Рио произошло очень масштабное ДТП
В Рио произошло очень масштабное ДТП
На Черновицкую область обрушился разрушительный град
На Черновицкую область обрушился разрушительный град
Разозленный женой киевлянин… ограбил ларек с мороженым
Разозленный женой киевлянин… ограбил ларек с мороженым
В Киеве машина с хлебом врезалась в столб
В Киеве машина с хлебом врезалась в столб
Хацкевич прокомментировал вылет «Динамо» из Лиги чемпионов и намекнул на свою отставку
Хацкевич прокомментировал вылет «Динамо» из Лиги чемпионов и намекнул на свою отставку
В Киеве насильник напал на несовершеннолетнюю, но неожиданно получил отпор
В Киеве насильник напал на несовершеннолетнюю, но неожиданно получил отпор
Сын Порошенко с удовольствием пообщался с журналистами на великом и могучем
Сын Порошенко с удовольствием пообщался с журналистами на великом и могучем
fraza.ua
Новости блогосферы
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.