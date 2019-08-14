Геращенко и Рабинович поругались из-за русского языка

Во время заседания подготовительной депутатской группы будущей Верховной Рады произошел конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», поругались действующие нардепы Ирина Геращенко и Вадим Рабинович.

Представителю команды Петра Порошенко не понравилось, что ее оппонент разговаривает на русском языке, после чего попросила Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Ее позицию поддержал руководящий группой лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Вадим Рабинович разговаривать на украинском языке отказался, сославшись на то, что новый парламент еще не принял присягу, однако Дмитрий Разумков пообещал в будущем отключать за такое микрофон.

Как писала «Фраза», одиозный нардеп Барна учинил очередной дебош.

Ранее Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире.