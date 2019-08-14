В центре Киева неадекватный водитель предлагал полицейским $3000 и угрожал Зеленским

В Киеве полицейские устроили погоню за автомобилем с двумя мужчинами с признаками алкогольного опьянения. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того как правоохранители заметили автомобиль Hyundai Elantra, который проехал на запрещающий сигнал светофора, двигаясь по улице Бассейной.

Как сообщает «Информатор», экипаж патрульной полиции попытался остановить машину-нарушителя, однако нарушители отказались исполнять требования правоохранителей. Завязалась погоня, которая закончилась у дома по адресу улица Шелковичная, 36.

По словам полицейских, автомобиль остановился, а когда копы начали подходить к машине, водитель перелез на заднее сидение и притворился пассажиром. Кроме того, в салоне находился еще один человек — друг водителя. У обоих мужчин были явные признаки алкогольного опьянения.

Сами мужчины выдвинули сразу несколько версий произошедшего. Сначала они говорили, что вызвали драйвера, который убежал при виде полиции, а они оказались заложниками ситуации, затем — что это был не драйвер, а их друг. Согласно третьей версии, они просто поднимались с Бессарабской площади, а их несправедливо обвинили в езде в пьяном виде.

В ходе конфликта дошло до того, что один из мужчин начал обвинять патрульных в коррумпированности и угрожать им президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, как утверждается, он дважды пытаться дать копам взятку в размере около $3000.

В конечном итоге, мужчины начали обвинять в коррупции журналистов издания, заявляя, что они получили от полицейских по $100 за съемку.

В результате обыска у водителя, который называл себя пассажиром, правоохранители обнаружили более тысячи гривен и около трех тысяч долларов США. Ему предъявили подозрение в вождении транспортного средства в нетрезвом состоянии, а машину эвакуировали на штрафплощадку.