«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Стало известно, кто сыграл президента

Юмористическая студия «Квартал 95» впервые пошутила над своим бывшим лидером Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», артисты во вторник, 13 августа, выступили в Одессе.

Президента Украины сыграл участник дуэта «Братья Шумахеры» Юрий Великий, для этого он даже специально надел себе парик.

Шутки касались также главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Одна из шуток:

Интересно, что официальный канал команды Владимира Зеленского уже разместил видео шуток о нем.

Как писала «Фраза», в российском YouTube заблокировали «Слугу народа».

Ранее Ярош обвинил Зеленского в потере Крыма.