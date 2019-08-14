В Киеве насильник напал на несовершеннолетнюю, но неожиданно получил отпор

В Киеве несовершеннолетняя девушка смогла отбиться от насильника, который напал на нее возле одной из многоэтажек на улице Драгоманова. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Как видно на записи, злоумышленник напал на свою жертву на подходе к подъезду. Он схватил ее, но девчонке удалось оттолкнуть негодяя, после чего он сбежал.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность подозреваемого. На вид ему 20-25 лет, рост 170-174 сантиметров, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

Как писала «Фраза», в Запорожье 11-летняя школьница отбилась от грабителя, вспомнив навыки тхэквондо.

Ранее в США извращенец не придумал ничего умнее, как предложить своей жертве выйти за него замуж.