Сын Порошенко с удовольствием пообщался с журналистами на великом и могучем

Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко ‒ Михаил ‒ обсудил с журналистами «языковую проблему» во время акции протеста под зданием ГБР в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», юноша подтвердил, что использует в общении в основном русский язык.

В частности, отвечая на вопрос, нет ли дома репрессий из-за его русскоязычности, парнишка ответил отрицательно.

В то же время Михаил отметил, что отец все же просил, чтобы он разговаривал на украинском.

«Мне все же украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски», ‒ заявил он.

Как писала «Фраза», сын Порошенко потерял сознание на молебне за Украину.

Ранее сообщалось, что старший сын Порошенко выиграл грант на стажировку в Сингапуре.