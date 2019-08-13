Жителям Троещины пришлось на самом солнцепеке толкать заглохший троллейбус, чтобы освободить перекресток

Жители микрорайона Троещина в Деснянском районе Киева были вынуждены толкать троллейбус через перекресток. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает сообщает сообщество «Киев Оперативный», на своей странице в Facebook.

Как видно на опубликованном видео, толкать троллейбус вышли около десяти пассажиров.

В то же время, о причине поломки общественного транспорта не сообщается.

Отметим, что сегодня температура воздуха в Киеве достигает 35 градусов по Цельсию.

Как сообщала «Фраза», 4 февраля 2019 года пассажиры маршрута 37А (метро «Лесная» — улица Николая Закревского) были вынуждены толкать остановившееся транспортное средство.

26 мая 2019 года в Киеве пассажиры заглохшего трамвая пытались завести его «с толкача».