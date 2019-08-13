Из-за аномальной жары в Греции вспыхнул еще один остров

Из-за сильнейшей сорокоградусной жары в Греции вспыхнул еще один остров. Как выяснили журналисты «Фразы», лесной пожар начался на территории Эвбеи.

Как передают местные власти, огонь начал разрастаться минувшей ночью в центре острова. Из-за сильного штормового ветра пламя быстро охватило почти всю территорию.

Отметим, что остров находится недалеко от Афин. Запах гари чувствуется даже в столице.

Пожар тушат более сотни единиц техники. Задействована авиация.

Как писала «Фраза», к Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию.

Ранее в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.