Из-за аномальной жары в Греции вспыхнул еще один остров

Из-за сильнейшей сорокоградусной жары в Греции вспыхнул еще один остров. Как выяснили журналисты «Фразы», лесной пожар начался на территории Эвбеи.
Как передают местные власти, огонь начал разрастаться минувшей ночью в центре острова. Из-за сильного штормового ветра пламя быстро охватило почти всю территорию.
Отметим, что остров находится недалеко от Афин. Запах гари чувствуется даже в столице.
Пожар тушат более сотни единиц техники. Задействована авиация.
Как писала «Фраза», к Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию.
Ранее в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.