Ночью «прошел» уникальный звездопад. Видели его и в Украине

В ночь на вторник, 13 августа, жители всей Земли наблюдали звездопад Персеиды. Как выяснили журналисты «Фразы», он был виден и в Украине.

По данным астрономов, это самый яркий звездопад за последние сто лет.

Он представляет собой метеорный поток, активный ежегодно с 17 июля по 24 августа. Его пик пришелся на прошедшую ночь.

В час можно было наблюдать более полусотни метеоров.

Данное явление образуется после прохождения нашей планеты через шлейф пылевых частиц, которые оставила комета Свифта-Таттла.

Из-за того, что крошечные частички сгорают в атмосфере Земли, мы видим подобную красоту.

Как писала «Фраза», к Земле мчится астероид размером с небоскреб.

Сообщилось, что к Земле летит еще один гигантский астероид.