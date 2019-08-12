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В Харькове решили установить весьма странный памятник Вернадскому

В Харькове решили установить весьма странный памятник Вернадскому

В харьковском саду Шевченко будет установлена скульптурная композиция «Рецепт от академика Вернадского». Как выяснили журналисты «Фразы», великого ученого решили изобразить в сугубо домашней обстановке.

Как передает «UA: Харьков», проект называется Сад Тараса Григорьевича Шевченко.

«Замысел и сама идея концепции ‒ сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан ‒ принадлежит мэру», ‒ рассказал скульптор Александр Ридный.

По его словам, Вернадский, кроме того, что был большим ученым, еще любил готовить борщ по рецепту своей бабушки. Дочь Нина называла этот борщ кременчугским. Вокруг этой истории и выросла новая композиция.

Как писала «Фраза», в Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов.

Ранее в Киеве открыли мемориальный барельеф Петлюре — «слетелось» немало чиновников.

Тэги: памятник, общество, Харьков, скульптура, скульптор, сад, регионы, культура, ученый, Академик Вернадский, новости Украины

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