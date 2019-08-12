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Зеленский устроил очередной кадровый разнос. На этот раз на Житомирщине

Зеленский устроил очередной кадровый разнос. На этот раз на Житомирщине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить руководителей Национальной полиции в 9 районах и руководителей Службы безопасности Украины в Ровенской, Волынской и Житомирской областях, а также заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом он отреагировал на проблему незаконной добычи янтаря в регионе.

Как сообщает «Украинская правда», по данным главы государства, проблема незаконной добычи янтаря обострилась в 2014 году, а руководитель Национальной полиции Сергей Князев доложил, что борьба с этим важна для Волынской, Житомирской и Ровенской областей.

«Мы начнем работать по всем фамилиям в этих трех областях, чтобы они собирали свои вещи и сменили адрес своего существования, сменили страну своей жизни. Это будет самый мягкий вариант», — заявил Зеленский в ходе совещания с участием руководства Житомирской области.

При этом он попросил Князева уволить начальников Рокитновского, Дубровицкого, Володимирецкого, Заречненского и Сарненского районных отделений полиции Ровенской области, Олевского и Овручского райотделений в Житомирской области, а также двух отделений в Волынской области.

В свою очередь, от главы СБУ Ивана Баканова он потребовал сменить в этих трех областях глав СБУ.

После этого он обратился к главе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрею Куринскому: «Вы сколько лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается, понимаете? Именно 5 лет разворовывания».

«Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сам уволиться? Или будете, как налоговики — они из одной области бегут от нас в другую? Можно договориться, что уволитесь, и все? Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Спасибо», — заключил глава государства.

Видео заседания опубликовал Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 12 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог возмутился отсутствием на совещании по вопросам экологической ситуации министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака.

13 июля во время совещания по вопросам развития морских портов в Одессе президент Украины Владимир Зеленский в грубой форме призвал и. о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке.

17 июля проинспектировал аэропорт города Николаева, где устроил перепалку сразу с двумя чиновниками ‒ директором воздушной гавани и губернатором области Вячеславом Бонем.

На следующий день он устроил разнос в Запорожье за недостроенный мост через Днепр.

Тэги: СБУ, Житомирская область, Ровенская область, Волынская область, янтарь, Национальная полиция Украины, Сергей Князев, Владимир Зеленский, новости Украины, Иван Баканов

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