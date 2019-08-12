ДТП в Днепре: пострадали женщина и крошечный ребенок

Утром понедельника, 12 августа, в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на пересечении улицы Шинной и Запорожского шоссе произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Range Rover.
Как передает «Информатор», в результате аварии пострадали женщина и одномесячный младенец, которые сидели на заднем сидении Daewoo Lanos. К счастью, их здоровью ничего не угрожает.
За рулем Range Rover находилась девушка.
Оба водителям утверждают, что ехали на зеленый свет.
В ДТП разбирается полиция.
Видео с места ДТП:
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