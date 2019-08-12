К Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию

Под Афинами бушует гигантский лесной пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», он угрожал греческой столице.
Как сообщают местные спасатели, ночью огонь охватил город Пеания у подножия горы Имиттос.
На его тушение бросили десятки машин и более сотни людей. Также были задействованы вертолеты.
Местных жителей экстренно эвакуировали.
Власти говорят, что держат пожар под контролем и до Афин он не доберется.
Возгорание спровоцировала сорокоградусная жара, обрушившаяся на Грецию в последние дни.
Видео ЧП:
Как писала «Фраза», в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.
Ранее жертвами аномального шторма в Греции стали туристы.