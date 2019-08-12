К Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию

Под Афинами бушует гигантский лесной пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», он угрожал греческой столице.

Как сообщают местные спасатели, ночью огонь охватил город Пеания у подножия горы Имиттос.

На его тушение бросили десятки машин и более сотни людей. Также были задействованы вертолеты.

Местных жителей экстренно эвакуировали.

Власти говорят, что держат пожар под контролем и до Афин он не доберется.

Возгорание спровоцировала сорокоградусная жара, обрушившаяся на Грецию в последние дни.

Видео ЧП:

Как писала «Фраза», в Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров.

Ранее жертвами аномального шторма в Греции стали туристы.