На киевской окраине местные жители подрались с компанией негров

Ночью понедельника, 12 августа, на улице Бориса Гмыри, 6 в Дарницком районе Киева было неспокойно. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местные жители подрались с компанией темнокожих.
Как передает «Информатор», гости столицы, учащиеся в Украине, слишком громко слушали музыку у себя в машине, что не понравилось местным жителям.
На замечания темнокожие ребята отреагировали агрессивно – началась драка.
Люди говорят, что те попытались наехать на них автомобилем, после чего транспортному средству побили стекла.
В ходе потасовки пострадали двое местных жителей, которых госпитализировали.
Успокоила хулиганов приехавшая полиция. Водителя, который пытался давить людей, проверили на алкоголь – в его крови оказалось 0,29 промилле.
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Как писала «Фраза», в центре Киева в ресторане вспыхнула драка на ножах и вилках.