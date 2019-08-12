На киевской окраине местные жители подрались с компанией негров

Ночью понедельника, 12 августа, на улице Бориса Гмыри, 6 в Дарницком районе Киева было неспокойно. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местные жители подрались с компанией темнокожих.

Как передает «Информатор», гости столицы, учащиеся в Украине, слишком громко слушали музыку у себя в машине, что не понравилось местным жителям.

На замечания темнокожие ребята отреагировали агрессивно – началась драка.

Люди говорят, что те попытались наехать на них автомобилем, после чего транспортному средству побили стекла.

В ходе потасовки пострадали двое местных жителей, которых госпитализировали.

Успокоила хулиганов приехавшая полиция. Водителя, который пытался давить людей, проверили на алкоголь – в его крови оказалось 0,29 промилле.

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Как писала «Фраза», в центре Киева в ресторане вспыхнула драка на ножах и вилках.