Совершивший аварийную посадку в Риме самолет случайно повредил несколько десятков домов и автомобилей

В результате аварийной посадки самолета авиакомпании Norwegian в аэропорту Рима небольшие его фрагменты повредили крыши домов и автомобили итальянского города Фьюмичино.

Как сообщает ТСН, Boeing 787 с 298 пассажирами на борту, следовавший рейсом в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт сразу после взлета после того как у него возникли проблемы с двигателем. Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных.

В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки, достигавшие в длину 5 см, повредили 25 автомобилей и 12 домов.

Пассажиров рейса пересадили на другие рейсы, следующие в Соединенные Штаты.

Как сообщала «Фраза», в конце 2018 года в городе Атланта американского штата Джорджия легкомоторный самолет Cessna компании Chen Aircrafts упал прямо на футбольное поле в парке.

Весной 2019 года в Ботсване мужчина, угнав самолет, протаранил собственный дом.