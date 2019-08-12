В Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу (18+)

В минувшее воскресенье, 11 августа, во время авиашоу в колумбийском городе Медельин произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут с гигантской высоты упали два военных.

Как сообщают в Минобороны Колумбии, во время представления они висели на тросе и держали национальный флаг, который был спущен с вертолета.

Видно, что в какой-то момент трос оборвался, и люди вместе с флагом полетели вниз.

Сейчас все полеты тут прекращены. Идет проверка.

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Как писала «Фраза», на аиашоу в Польше упал самолет.

Ранее в Австрии разбился самолет – погибли люди.