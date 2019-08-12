В Сети появилось видео сногсшибательного прыжка самого молодого чемпиона Европы из Украины

13-летний спортсмен из Украины Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом он стал самым молодым чемпионом в истории.

Как сообщает Tribuna, на турнире, который завершился в Киеве, представитель Украины в прыжках на 10-метровой вышке с результатом 488,85 балла опередил спортсмена из Франции Бенджамина Оффре (474,90) и россиянина Руслана Тернового (445,25).

Таким образом, медаль Середы стала седьмой в общекомандном зачете.

Видео победного прыжка публикует Национальный олимпийский комитет Украины на своей официальной странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», в конце июля 2019 года украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Республика Корея).