В Испании автомобиль протаранил ресторан – есть пострадавшие

В Испании произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе Жирона автомобиль под управлением восемнадцатилетнего парня влетел в ресторан.

Как передают местные СМИ, машина протаранила летнюю террасу.

В итоге аварии пострадали не менее десяти человек, которые тут ужинали.

Известно, что на дороге рядом с заведением столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин вылетела прямо в столики, где сидели люди.

Среди пострадавших есть дети.

Также сообщается, что водители, устроившие аварию, были трезвы.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Испании умерла слониха, 43 года прожившая в одиночестве.

Ранее у берегов Канарских островов всплыли трупы коров.