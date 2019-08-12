В Испании автомобиль протаранил ресторан – есть пострадавшие

В Испании произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе Жирона автомобиль под управлением восемнадцатилетнего парня влетел в ресторан.
Как передают местные СМИ, машина протаранила летнюю террасу.
В итоге аварии пострадали не менее десяти человек, которые тут ужинали.
Известно, что на дороге рядом с заведением столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин вылетела прямо в столики, где сидели люди.
Среди пострадавших есть дети.
Также сообщается, что водители, устроившие аварию, были трезвы.
Видео с места ДТП:
Как писала «Фраза», в Испании умерла слониха, 43 года прожившая в одиночестве.
Ранее у берегов Канарских островов всплыли трупы коров.