Трагедия в США: в детском саду заживо сгорели малыши

В городке Эри американского штата Пенсильвания произошла страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в воскресенье, 11 августа, вспыхнул пожар в детском саду.

Как передает местная полиция, в заведении сгорели пять малышей.

Погибшим детям было всего от восьми месяцев до семи лет.

Также пострадала директор детского сада и местный житель.

Сейчас продолжается следствие. Выясняются причины. ЧП.

Видео с места пожара:

Как писала «Фраза», в России почти дотла сгорел детский лагерь.

Ранее в Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек.