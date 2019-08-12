Трагедия в США: в детском саду заживо сгорели малыши

В городке Эри американского штата Пенсильвания произошла страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в воскресенье, 11 августа, вспыхнул пожар в детском саду.
Как передает местная полиция, в заведении сгорели пять малышей.
Погибшим детям было всего от восьми месяцев до семи лет.
Также пострадала директор детского сада и местный житель.
Сейчас продолжается следствие. Выясняются причины. ЧП.
Видео с места пожара:
Как писала «Фраза», в России почти дотла сгорел детский лагерь.
Ранее в Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек.