ДТП в Киеве: водитель Toyota буквально разнес все вокруг

Ночью понедельника, 12 августа, на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в аварию попал автомобиль Toyota.

Как передает «Информатор», водитель машины, не справившись с управлением, буквально разнес все вокруг.

Сначала машина вылетела на газон, сломала светофор, потом снесла дорожный знак и, наконец, затормозила, врезавшись в билборд.

Водитель Toyota пострадал – его госпитализировали медики.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в ДТП под Киевом погибли люди, много пострадавших.

Ранее в центре Киева произошло необычное ДТП.