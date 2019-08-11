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В Ровно поймали серийного маньяка

В Ровно поймали серийного маньяка

Ровенские сыщики смогли вычислить и задержать сексуального маньяка, начавшего свою «деятельность» еще в 2013 году. Как выяснили журналисты «Фразы», «молодой негодяй» орудовал на территории ровенского Гидропарка и одного из спальных районов города.

Как передает пресс-служба областной полиции, 30-летнего жителя Ровно обоснованно подозревают как минимум в шести изнасилованиях, совершенных в зимнее время.

Сообщается, что в субботу, 10 августа, суд отправил подозреваемого под арест сроком на 60 суток.

Кроме того, правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям ‒ не исключено, что жертв маньяка может быть больше.

Как писала «Фраза», в Киеве маньяк пытался убить женщину-пенсионерку: она спаслась лишь чудом.

Ранее в Турции мужчина прямо на улице кастрировал маньяка, который приставал к его дочери.

Тэги: жертвы, изнасилование, общество, нападение, маньяк, регионы, Ровно, криминал, потерпевший, новости Украины

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