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Появилось видео, как в Германии взорвали огромную градирню атомной электростанции

Появилось видео, как в Германии взорвали огромную градирню атомной электростанции

В немецком городке Мюльхайм-Керлих (земля Рейнланд-Пфальц) взорвали градирню атомной электростанции, которая была закрыта еще в 1988 году. Как выяснили журналисты «Фразы», грандиозное мероприятие напрямую транслировалось на видеохостинге Youtube.

Как передает «ЕП» со ссылкой на Bild, АЭС в Мюльхайм-Керлихе построили в 1986 году, но из-за ошибки при строительстве (не были учтены все риски в случае землетрясения) ее отключили через 13 месяцев.

В свою очередь, финальные работы по сносу градирни начались в 14-25 в пятницу, 9 августа, а уже в 15-37 огромная бетонная башня рухнула на землю.

Отмечается, что снесенная градирня была даже выше, чем Кельнский собор (157 метров), расположенный примерно в 90 км от места событий.

«Снос башни означает конец опасной ядерной энергии в Рейнланд-Пфальце», ‒ заявила журналистам премьер-министр федеральной земли Малу Драйер.

Как писала «Фраза», в Киеве снесли кинотеатр «Нивки».

Ранее в сети появилось видео сноса стелы монумента боевой славы советских войск во Львове.

Тэги: Германия, общество, взрыв, мир, АЭС, атомная энергия, башня, снос

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