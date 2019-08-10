Появилось видео, как в Германии взорвали огромную градирню атомной электростанции

В немецком городке Мюльхайм-Керлих (земля Рейнланд-Пфальц) взорвали градирню атомной электростанции, которая была закрыта еще в 1988 году. Как выяснили журналисты «Фразы», грандиозное мероприятие напрямую транслировалось на видеохостинге Youtube.
Как передает «ЕП» со ссылкой на Bild, АЭС в Мюльхайм-Керлихе построили в 1986 году, но из-за ошибки при строительстве (не были учтены все риски в случае землетрясения) ее отключили через 13 месяцев.
В свою очередь, финальные работы по сносу градирни начались в 14-25 в пятницу, 9 августа, а уже в 15-37 огромная бетонная башня рухнула на землю.
Отмечается, что снесенная градирня была даже выше, чем Кельнский собор (157 метров), расположенный примерно в 90 км от места событий.
«Снос башни означает конец опасной ядерной энергии в Рейнланд-Пфальце», ‒ заявила журналистам премьер-министр федеральной земли Малу Драйер.
Как писала «Фраза», в Киеве снесли кинотеатр «Нивки».
Ранее в сети появилось видео сноса стелы монумента боевой славы советских войск во Львове.