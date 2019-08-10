В Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек

В городе Морогоро на востоке Танзании 60 человек погибли и 70 получили серьезные ранения при взрыве бензовоза. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на местный портал The Citizen.

По словам очевидцев, бензовоз перевернулся и из него начало вытекать топливо. К месту ДТП сразу же поспешили десятки людей, чтобы наполнить канистры бензином.

Сообщается, что один из собравшихся вокруг бензовоза закурил сигарету, после чего последовал взрыв.

В итоге десятки людей сгорели заживо.

В настоящее время пожарные службы и подразделения Вооруженных сил Танзании проводят операцию по ликвидации последствий ЧП.

Как писала «Фраза», в Индии автобус врезался в бензовоз. 44 человека сгорели заживо.

Ранее под Запорожьем минивэн столкнулся с бензовозом. Итог плачевен: четыре трупа и угроза взрыва.