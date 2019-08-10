В Запорожье при загадочных обстоятельствах ограбили звезду фильма «Киборги»

В пятницу, 9 августа, в Запорожье дерзкие «гопники» ограбили известного украинского актера Андрея Исаенко, сыгравшего главную роль в фильме «Киборги» (2017). Как выяснили журналисты «Фразы», о происшествии рассказал сам потерпевший, выложив видео в социальной сети Facebook.

По словам актера, все произошло «при загадочных обстоятельствах», о которых ему не хотелось бы рассказывать.

В результате успешного «гоп-стопа» злоумышленники завладели водительскими правами, техпаспортом на автомобиль и ключами от квартиры.

«Я обращаюсь, если вдруг кто-то из вас что-то знает о моих документах... отзовитесь», ‒ обратился Исаенко к своим друзьям и поклонникам.

Как писала «Фраза», неизвестные в балаклавах ограбили дом игрока «Динамо», пока он с командой был в Швейцарии.

Ранее на Киевщине грабители с игрушечным автоматом отобрали у фермера... двух индеек.