Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский

Американский президент Дональд Трамп не смог сразу вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось на просторах видеохостинга Youtube.

Как следует из ролика, журналист спросил у главы государства, собирается ли он приглашать Зеленского в Белый дом. Ответом американского лидера стала фраза: «Простите, о ком вы говорите?».

Когда же ему уточнили про кого идет речь, Дональд Трамп ответил положительно, назвав президента Украины «разумным парнем».

Как писала «Фраза», Трампу пригрозили импичментом из-за расистских высказываний в адрес женщин.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему так сильно любит свой Twitter.