В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции

В субботу ночью, 10 августа, в Голосеевской районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля BMW. Как выяснили журналисты «Фразы», пьяная компания молодежи решила «порассекать» по улицам ночного города.

Как передает «Информатор», молодые люди (трое парней и девушка) распивали спиртные напитки в районе автостанции «Южная», после чего сели в авто и начали движение. Это заметили небезразличные жители и позвонили в полицию.

Сообщается, что один из патрульных экипажей Голосеевского района попытался остановить автомобиль для проверки, но водитель проигнорировал требования полицейских и «ударил по газам».

По словам очевидцев, скорость BMW превышала 150 км/ч. Неадекватный водитель пронесся по Голосеевскому проспекту, игнорируя запрещающие сигналы светофоров и, спускаясь на проспект Науки, потерял управление. Автомобиль перевернуло на бок и он влетел крышей в металлический отбойник.

В результате аварии водитель «немца» и один из пассажиров получили незначительные травмы и были госпитализированы. Горе-водителю предстоит пройти проверку на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Как писала «Фраза», отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция.

Ранее в Киеве пьяный водитель сбил семью с детьми прямо на пешеходном переходе.