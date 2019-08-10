Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции

В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции

В субботу ночью, 10 августа, в Голосеевской районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля BMW. Как выяснили журналисты «Фразы», пьяная компания молодежи решила «порассекать» по улицам ночного города.

Как передает «Информатор», молодые люди (трое парней и девушка) распивали спиртные напитки в районе автостанции «Южная», после чего сели в авто и начали движение. Это заметили небезразличные жители и позвонили в полицию.

Сообщается, что один из патрульных экипажей Голосеевского района попытался остановить автомобиль для проверки, но водитель проигнорировал требования полицейских и «ударил по газам».

По словам очевидцев, скорость BMW превышала 150 км/ч. Неадекватный водитель пронесся по Голосеевскому проспекту, игнорируя запрещающие сигналы светофоров и, спускаясь на проспект Науки, потерял управление. Автомобиль перевернуло на бок и он влетел крышей в металлический отбойник.

В результате аварии водитель «немца» и один из пассажиров получили незначительные травмы и были госпитализированы. Горе-водителю предстоит пройти проверку на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Как писала «Фраза», отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция.

Ранее в Киеве пьяный водитель сбил семью с детьми прямо на пешеходном переходе.

Тэги: Киев, ДТП, водитель, общество, авария, BMW, столица, молодежь, Голосеевский район, пьяный за рулем, погоня, патрульная полиция, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.08.19 08:50

Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы

Автор: Дмитрий Факовский

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
07.08.19 11:10

«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Борьба за Киевский главк СБУ: как друзья Зеленского переругались из-за одного кресла
08.08.19 18:09

Борьба за Киевский главк СБУ: как друзья Зеленского переругались из-за одного кресла

Автор: Николай Тыцкий, «Моя Киевщина»

Выбор редакции
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
Читая мемуары финансиста Сталина
Читая мемуары финансиста Сталина
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 9 августа 2019 года

Главные новости за 9 августа 2019 года
09.08.19 19:00
2567
Последние новости
10.08.19 10:24

В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
09.08.19 23:48

Люди возмущены фальсификациями Коровченко на 210 округе
09.08.19 21:10

В курортной Кирилловке произошла массовая драка со стрельбой
09.08.19 20:40

Звезда Голливуда Дэнни Трехо спас ребенка после ДТП
09.08.19 20:02

Стало известно, зачем Зеленский «проталкивает» закон об импичменте
09.08.19 19:34

В Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских
09.08.19 19:00

Главные новости за 9 августа 2019 года
Фото и Видео
В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
Звезда Голливуда Дэнни Трехо спас ребенка после ДТП
Звезда Голливуда Дэнни Трехо спас ребенка после ДТП
В Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских
В Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских
Появилось видео конфликта между турецкой охраной Зеленского и российской журналисткой
Появилось видео конфликта между турецкой охраной Зеленского и российской журналисткой
На ж/д вокзале в Киеве задержали членов шайки карманников
На ж/д вокзале в Киеве задержали членов шайки карманников
Во Львове водитель маршрутки возил людей пьяным и без прав
Во Львове водитель маршрутки возил людей пьяным и без прав
В Днепре «поцеловались» две маршрутки
В Днепре «поцеловались» две маршрутки
В оккупированном Крыму подняли флаг Украины
В оккупированном Крыму подняли флаг Украины
В Киеве мужчина попытался ограбить депутата и «поймал» пулю в голову
В Киеве мужчина попытался ограбить депутата и «поймал» пулю в голову
На КПИ заживо сгорел бомж
На КПИ заживо сгорел бомж
fraza.ua
Новости блогосферы
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.