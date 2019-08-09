Звезда Голливуда Дэнни Трехо спас ребенка после ДТП

В Лос-Анджелесе американский актер Дэнни Трехо, известный своей ролью в нашумевшем фильме «Мачете», помог спасти младенца из попавшей в ДТП машины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил телеканал ABC7.

По словам Трехо, он пролез в перевернувшийся автомобиль с одной стороны и попытался отстегнуть ремень безопасности на детском кресле, однако у него ничего не получалось, пока на место не подоспела одна свидетельниц ДТП и не помогла с другой стороны отстегнуть злополучный ремень.

«Я пытался вытащить младенца, но не мог расстегнуть ремень. Она проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал ребенка», ‒ отметил киноактер.

Он также рассказал, что в машине кроме ребенка находилась и пожилая женщина, и не исключил, что причиной ДТП мог быть проезд одного из автомобилей на красный свет светофора.

Сообщается, что трое пострадавших в ДТП были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Как писала «Фраза», известные российские актеры чуть не погибли в ДТП.