Появилось видео конфликта между турецкой охраной Зеленского и российской журналисткой

В Турции во время визита президента Украины Владимира Зеленского у его охраны произошел конфликт с журналисткой телеканала «Россия». Как выяснили журналисты «Фразы», ее не пустили к главе государства.

Как передает «Укринформ», инцидент произошел, когда Владимир Зеленский попрощался со Вселенским Патриархом и шел к своему автомобилю.

Сообщается, что «один из охранников из числа приставленных к Владимиру Зеленскому турецкой стороной, держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала «Россия», которая с самого начала визита поджидала с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии».

В пресс-службе Патриархии сообщили, что «причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности».

Как писала «Фраза», Зеленский не подписал совместное заявление с Варфоломеем.

Ранее Зеленский сделал в Турции обнадеживающее заявление по поводу Крыма.