На ж/д вокзале в Киеве задержали членов шайки карманников

В Киеве около станции метро «Вокзальная» патруль Муниципальной Варты поймали воришек из шайки, которая промышляет на вокзале воровством кошельков. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео на своей страничке в соцсетях разместил Сергей Бондарь.

Он отметил, что патрульные заметили у двух «ассоциальных элементов» красный кошелек.

«Предыстория: у девушки цыгане на вокзале украли кошелек, вытряхнули деньги и передали этим бичам. Их роль — найти владельца и требовать деньги за возврат документов. Будьте осторожны, когда вы на киевском вокзале», — написал Бондарь и добавил, что кошелек с документами уже передали его владелице.

Ранее «Фраза» сообщала, что еще в августе минувшего года киевлян и гостей столицы предупреждали об орудующей в районе железнодорожного вокзала банде воров-цыган.