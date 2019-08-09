Во Львове водитель маршрутки возил людей пьяным и без прав

Во Львове сотрудники патрульной полиции остановили водителя маршрутки за нарушение правил дорожного движения. Как выяснили журналисты «Фразы», он оказался пьяным.

Драгер показал 1,17 промилле, что в пять раз выше нормы. К тому же, мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В момент инцидента в маршрутке находились пассажиры, сообщает ТСН.

Мужчине грозит лишение прав на год и штраф в размере 10,2 тыс. грн. В горсовете сообщили, что его уже освободили и призвали других перевозчиков не брать его на работу.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года в Киеве пьяный таксист на полном ходу врезался в маршрутку и заблокировал движение трамваев.