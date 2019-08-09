В Днепре «поцеловались» две маршрутки

Утром пятницы, 9 августа, в Днепре произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут возле ТРЦ Appolo столкнулись маршрутки, в салонах которых находились пассажиры.

Как передает «Информатор», к счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Известно, что в ДТП попали машины маршрутов №76а и №156. Во время движения перед ним резко затормозил троллейбус, маршрутки не выдержали дистанцию, и во время маневра произошло столкновение.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре вспыхнул перегруженный мусором грузовик.

Ранее в Днепре кабина фуры убила неосторожного мужчину.