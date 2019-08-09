В Киеве мужчина попытался ограбить депутата и «поймал» пулю в голову

Ночью пятницы, 9 августа, в Киеве на улице Бориспольская, 34 было неспокойно. Как выяснили журналисты «Фразы», тут подстрелили человека.

Как сообщает «Информатор», мужчина через окно проник в офис «одного из депутатов», после чего сработала сигнализация. На ее звуки сбежалась охрана, которая встретила вооруженного охотничьим ружьем грабителя на выходе из помещения.

Бандит попытался угрожать оружием, но получил пулю первым.

Охранник стрелял резиновыми пулями – одна из них попала преступнику в голову.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала грабителя. У него изъяли полсотни патронов, балаклавы и похищенные деньги.

Сообщается, что мужчина не так давно вышел на свободу из тюрьмы. Его госпитализировали.

Видео с места ЧП:

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