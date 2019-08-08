Лига Европы: Украинские клубы синхронно играют вничью

Сегодня, 8 августа, состоялись первые матчи 3 квалификационного раунда Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», «Мариуполь» в Одессе принимал голландский «АЗ Алкмар», а луганская «Заря» на выезде играла против софийского ЦСКА.

В Одессе поединок не порадовал немногочисленных зрителей забитыми голами и, как результат — закономерные нули на табло.

Зато в Болгарии было повеселее. Гости неплохо начали встречу, активно атакуя ворота соперника, но именно луганчане первыми пропустили — точным ударом после флангового прострела отметился Эвандро.

Футболисты «Заря» не опустили руки и перед самым перерывом заработали пенальти и Владлен Юрченко с «точки» не промахнулся — 1:1.

До финального свистка результат на табло не изменился. Ответные встречи пройдут через неделю.

Ранее «Фраза» сообщала, что 6 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на выезде проиграло «Брюгге».