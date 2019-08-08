В Днепре кабина фуры убила неосторожного мужчину

В четверг, 8 августа, в районе Полтавского шоссе в Днепре произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на парковке для грузовиков погиб неосмотрительный водитель.

Как передает «Информатор», приблизительно в 11-00 мужчина ремонтировал свою фуру и решил немного опустить кабину. По предварительным данным, он не зафиксировал «голову», а потому в один момент кабина просто рухнула на него.

Сообщается, что доставать тело несчастного пришлось бригаде 3-й пожарно-спасательной части. Подоспевшим же медикам оставалось лишь констатировать смерть водителя.

На месте ЧП также работала следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции. Подробности трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», на Одесской трассе цистерна не разминулась с фурой. У водителя не было шансов.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье водителя раздавило в салоне «Мерседеса».