Мощный шторм частично подтопил Киев

В обед четверга, 8 июля, на Киев обрушился сильнейший ливень. Как выяснили журналисты «Фразы», на несколько минут в городе стало темно, словно ночью.
Мощный дождь продолжался недолго, но успел частично подтопить столицу, чьи ливневые сливы вновь не справились с осадками.
Из-за потопа была парализована работа некоторого общественного транспорта.
Мы сняли, как из-за дождя на улице Вышгородской встали троллейбусы:
Видео ливня в Киеве:
Как писала «Фраза», со следующей недели Украину вновь накроет жара.