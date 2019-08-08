Мощный шторм частично подтопил Киев

В обед четверга, 8 июля, на Киев обрушился сильнейший ливень. Как выяснили журналисты «Фразы», на несколько минут в городе стало темно, словно ночью.

Мощный дождь продолжался недолго, но успел частично подтопить столицу, чьи ливневые сливы вновь не справились с осадками.

Из-за потопа была парализована работа некоторого общественного транспорта.

Мы сняли, как из-за дождя на улице Вышгородской встали троллейбусы:

Видео ливня в Киеве:

Как писала «Фраза», со следующей недели Украину вновь накроет жара.